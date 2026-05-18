‘Bate no Peito’ será a música que embalará Seleção durante a Copa do Mundo

Música é cantada por Papatinho, Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh; ela será tocada em todos os jogos do Brasil

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO runo Guimarães, do Brasil, comemora após marcar o terceiro gol da equipe na partida entre Brasil e Chile válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou nesta segunda-feira (18) a música que vai embalar o Brasil durante os jogos na Copa do Mundo. A música ‘Bate no Peito’, de Papatinho, Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh, será tocada em todos os jogos do Brasil.

Ela vai ser reproduzida nos estádios onde o Brasil jogará no Mundial, em momentos específicos das partidas, com o objetivo de reforçar a identidade nacional e aproximar ainda mais a torcida da Amarelinha.

Essa é uma novidade da Copa do Mundo de 2026. Cada Seleção terá a sua canção, que será executada em todos os jogos das equipes.

A música já está disponível. Confira!

O anúncio foi feito durante a cerimônia de convocação dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio está marcado para começar no dia 11 de junho. O Brasil faz a sua estreia no dia 13 contra o Marrocos.

Passos do Brasil até a Copa do Mundo