Bayern de Munique perde pela 1ª vez após conquistar título mundial

EFE/EPA/RONALD WITTEK Esse foi o segundo jogo da equipe de Munique após a conquista obtida no Catar



O Bayern de Munique perdeu neste sábado, 20, para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Alemão, na primeira derrota da equipe depois de ter conquistado o título mundial, no Catar, há pouco mais de uma semana. Em jogo válido pela 22ª rodada da competição nacional, o meia japonês Daichi Kamada abriu o placar aos 12 do primeiro tempo para os visitantes. Nove minutos depois, foi a vez do atacante alemão de origem libanesa Amin Younes ampliar.

Na etapa complementar, aos 8, o atacante polonês Robert Lewandowski descontou para o Bayern, que no último dia 11, venceu o Tigres, do México, na decisão do Campeonato Mundial de Clubes. Esse foi o segundo jogo da equipe de Munique após a conquista obtida no Catar. Na segunda-feira passada, houve empate com o Arminia Bielefeld em 3 a 3, fora de casa, também pelo Alemão.

O único brasileiro a participar do jogo de ontem no estádio Deutsche Bank Park foi o zagueiro Tuta, ex-São Paulo, que ficou 90 minutos em campo pelo time da casa. Com a derrota, o Bayern de Munique ficou estacionado na marca de 49 pontos. Amanhã, a vantagem na liderança do campeonato pode cair para apenas dois, caso o RB Leipzig, que tem 44, derrote fora de casa o Hertha Berlim. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, segue na quarta colocação, fechando a zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas agora com 42 pontos.

Show de Haaland

No Clássico do Vale do Ruhr, o Borussia Dortmund contou com o atacante norueguês Erling Haaland inspirado para golear o Schalke 04 por 4 a 0, no estádio Signal Iduna Park, e assim se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Depois que o atacante inglês Jadon Sancho abriu o placar aos 42 do primeiro tempo, aos 45, o jovem e badalado camisa 9 anotou o segundo da equipe aurinegra, em finalização cheia de estilo, de voleio, completando passe do autor do primeiro gol. Na etapa complementar, aos 15, o meia português Raphael Guerreiro anotou o terceiro do Dortmund. Já aos 34, Haaland apareceu mais uma vez para balançar a rede e decretar os números finais da goleada. Com a vitória, o Dortmund chegou aos 36 pontos e está a seis da zona de classificação para a ‘Champions’. O Schalke, por sua vez, segue na lanterna, com apenas nove pontos.

Outros jogos

O Union Berlim obteve expressiva vitória neste sábado, ao superar o Freiburg por 1 a 0, fora de casa, graças a gol do meia alemão Grischa Prömel. Com o resultado, o time saltou para a sétima posição, com 33 pontos, dois a mais do que o adversário que bateu ontem. Outro concorrente que a equipe da capital ultrapassou foi o Borussia Mönchengladbach, que ficou parado nos 33 pontos, mas com saldo de gols inferior, ao perder para o Mainz 05, por 2 a 1, dentro de casa. O atacante Karim Onisiwo e o meia Kevin Stöger, ambos austríacos, marcaram para os anfitriões. O Stuttgart deu importante passo para eliminar qualquer chance de rebaixamento, ao vencer o Colônia por 1 a 0, fora de casa, graças a gol solitário do atacante austríaco Sasa Kalajdzic. A tradicional equipe chegou a 29 pontos e está na décima posição.

* Com EFE