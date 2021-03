Bayern de Munique vence, e Lewandowski vira segundo maior artilheiro do Campeonato Alemão

Com 268 gols, polonês está empatado com Klaus Fischer e é superado apenas por Gerd Muller, com 365 tentos

Reprodução/ Twitter Atacante marcou terceiro gol da vitória do Bayern contra o Werder Bremen



Defendendo a liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 3 a 1 em partida válida pela 25ª rodada do torneio. Além da vitória, a partida também garantiu uma marca histórica para o atacante Robert Lewandowski, que ao marcar o terceiro gol da equipe, se tornou o segundo maior artilheiro da Bundesliga, ao lado de Klaus Fischer, com 268 gols marcados no campeonato. A dupla é superada apenas pelo recordista Gerd Muller, que tem 365 tentos marcados em 467 partidas. Lewandowski é o artilheiro da atual edição da Bundesliga, com 32 gols marcados e foi recém eleito melhor jogador do mundo pela FIFA. Além do polonês, o meia Goreztka e o atacante Gnabry marcaram após receberem passes de Thomas Muller. Com o resultado, o Bayern segue isolado na liderança com 58 pontos, sendo seguido pelo RB Leipzig, que tem 53 pontos e joga neste domingo, 14, contra o Eintracht Frankfurt. Vítima do Bayern, o Werder Bremen ocupa a 12ª posição na tabela do Campeonato Alemão, com 30 pontos conquistados. O Wolfsburg, atual terceiro colocado da competição, também garantiu os três pontos ao derrotar o Schalke04 por 5 a 0.