Birmingham City demite Wayne Rooney após 15 jogos no comando da equipe

Treinador de 38 anos assumiu o cargo em outubro e conquistou apenas duas vitórias no período

Reprodução/Instagram/@bcfc Rooney foi demitido após 15 jogos



O Birmingham City demitiu o técnico Wayne Rooney após 15 jogos no comando da equipe. Ex-jogador do Manchester United, Rooney assumiu o cargo em outubro e, desde então, conseguiu apenas duas vitórias em 15 jogos. Com a derrota por 3 a 0 para o Leeds na última segunda-feira, 1º, o clube decidiu pela demissão do treinador. A equipe está apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento da segunda divisão inglesa. O clube, que tem como acionista minoritário o lendário jogador da NFL Tom Brady, divulgou um comunicado explicando a mudança no comando técnico. Segundo o conselho administrativo, os resultados não corresponderam às expectativas e uma mudança era necessária. Rooney, que já comandou o Derby County e o DC United da MLS, admitiu que os resultados não foram do nível que ele esperava. O treinador declarou que o futebol é uma questão de resultados e que precisará de tempo para se recuperar deste fracasso. Desde que assumiu a função de treinador, o ex-atleta obteve apenas 31 vitórias em 152 jogos, um número muito abaixo do sucesso que teve como jogador. “O futebol é um negócio de resultados e reconheço que eles não estiveram no nível que eu queria que estivessem. No entanto, o tempo é o bem mais precioso que um gestor necessita e não acredito que 13 semanas tenham sido suficientes para supervisionar as mudanças necessárias. Pessoalmente, levarei algum tempo para superar esse revés. Pretendo passar algum tempo com minha família enquanto me preparo para a próxima oportunidade em minha jornada como técnico”, disse o treinador.