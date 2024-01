Morre Denir, lendário massagista do Flamengo; clube e jogadores prestam homenagens

Denir morreu aos 75 anos após uma longa batalha contra um câncer no cérebro

Reprodução/X/Maracana Deni, ex-massagista do Flamengo, morreu aos 75 anos



O Flamengo lamentou o falecimento de Adenir Silva, conhecido como Denir, ex-massagista do clube, e diversos jogadores prestaram homenagens nas redes sociais. Filipe Luís, que recentemente se aposentou do futebol, foi o primeiro a se pronunciar, seguido pelo zagueiro David Luiz. O ex-meia Alex, que passou pelo clube em 2000, também prestou suas condolências. O comentarista Zinho e o atacante Bruno Henrique também homenagearam Denir. No entanto, Diego Ribas e Gabigol, dois dos jogadores mais emblemáticos do Flamengo, ainda não se pronunciaram sobre o falecimento do massagista. Denir faleceu após uma longa batalha contra um câncer no cérebro. Ele foi diagnosticado em 2022 e chegou a passar por cirurgia para a retirada do tumor, mas não resistiu aos tratamentos. Durante sua vida, Denir esteve presente em 36 títulos conquistados pelo Flamengo, sendo uma figura querida pelos jogadores e pela torcida.

Hoje, o Flamengo chora. Perdemos um dos nossos. Adenir Silva, o nosso Deni, nos deixou aos 75 anos. Um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo, um griô em vermelho e preto. Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior… pic.twitter.com/Ma0HPdoIoT — Flamengo (@Flamengo) January 1, 2024