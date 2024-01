Rafael Nadal vence Thiem em retorno às quadras após quase um ano

Tenista espanhol realizou duas cirurgias no quadril e não atuava desde janeiro de 2023

Patrick HAMILTON / AFP Rafael Nadal vence após um ano longe das quadras



Ano novo, vida nova. Após quase um ano longe das quadras se recuperando de uma cirurgia no quadril, o tenista espanhol Rafael Nadal venceu o austríaco Dominic Thiem na primeira rodada do Torneio de Brisbane, na Austrália. O jogo ocorreu nesta terça-feira, 2, e Nadal venceu em dois sets, com parciais de 7-5 e 6-1. Aos 37 anos, o espanhol enfrentou dificuldades após duas cirurgias no quadril, que o impediram de jogar desde janeiro de 2023. No entanto, ele mostrou momentos de brilho e não deu chances ao adversário, que é o número 98 do ranking da ATP. Nadal, que atualmente ocupa a posição de número 672 no ranking, questionou sua continuidade no circuito devido às lesões. No entanto, ele descreveu este ano como “provavelmente” seu último em atividade. Mesmo assim, o tenista espanhol mostrou sua habilidade ao vencer a partida em uma hora e 29 minutos, alcançando sua 1.069ª vitória na carreira. Com esse resultado, Nadal se tornou o quarto tenista com mais vitórias na história, superando o tcheco Ivan Lendl. Atualmente, o espanhol está atrás apenas de três jogadores no ranking de vitórias. O líder é o americano Jimmy Connors, com 1.274 vitórias, seguido pelo suíço Roger Federer, com 1.251, e pelo sérvio Novak Djokovic, com 1.089. Djokovic é o único dos quatro tenistas que ainda está em atividade, juntamente com Nadal. O espanhol mostrou que ainda tem muito a oferecer no esporte, mesmo após as dificuldades enfrentadas devido às lesões.