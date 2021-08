Boca Juniors lança uniforme inspirado em modelo usado por Maradona em 1981; veja fotos

Kit foi usado por ‘El Pibe’ em sua estreia no clube, no dia 22 de fevereiro de 1981 e virou um sucesso com a torcida

Reprodução/ Twitter @BocaJrsOficial Maradona estreou com conjunto 'Metropolitano' em fevereiro de 1981



O uniforme ‘maradoniano’ de 1981 está de volta ao Boca Juniors. Nesta sexta-feira, 13, a equipe argentina divulgou seu novo uniforme para a temporada 2021, inspirada no modelo Metropolitano que fez história com Diego Maradona. Predominante azul e com uma faixa horizontal amarela, o kit tem short azul com listras amarelas na lateral e meias amarelas, e foi produzido pela Adidas. No site oficial do clube, a camisa masculina custa 7.999 pesos argentinos (R$ 432, na cotação atual) e a feminina 6.999 pesos (R$ 378). A camisa infantil está saindo por 6.499 pesos (R$ 351). Em 22 de fevereiro de 1981, Maradona estreou com a camisa do Boca. No mesmo ano conquistou o Metropolitano (Campeonato Argentino) e deu início a sua trajetória de amor com o clube. A camisa de 1981 é uma das mais vendidas em sites de varejo.

