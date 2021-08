Messi, Ramos e Donnarumma serão apresentados aos torcedores neste sábado no Parc des Princes

Trio subirá ao gramado no intervalo da partida contra o Strasbourg, marcada para as 16h (horário de Brasília)

Reprodução/PSG Messi será apresentado aos torcedores no Parc des Princes



O Paris Saint-Germain resolveu apresentar seu ‘pacotão de reforços’ para a temporada de uma só vez. Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum serão apresentados neste sábado, 14, no intervalo da partida contra o Strasbourg, diante de quase 48 mil espectadores no estádio Parc des Princes, por volta das 16h45 (horário de Brasília). Nenhum deles está escalado para a partida. Messi, ainda recuperando a forma física, e Ramos, lesionado, estão fora da equipe do técnico Mauricio Pochettino por enquanto. Os ex-capitães de Barcelona e Real Madrid subirão, juntos a Donnarumma, em um palco no meio do campo enquanto fogos de artifício serão lançados. Os três falarão brevemente. Esta campanha dá sequência a uma série de ações para a divulgação da contratação de Messi, que vestirá a camisa 30 do time parisiense. O craque argentino foi apresentado oficialmente na quarta-feira passada.

*Com informações da EFE