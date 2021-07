Bolsonaro brinca com presidente da Argentina e crava resultado da final da Copa América

O presidente brasileiro mostrou confiança no time de Tite ao ‘cutucar’ o líder argentino durante a reunião virtual desta quinta-feira, 8, que colocou o Brasil na presidência pró-tempore do Mercosul

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro brincou com o presidente da Copa América e cravou o resultado da final da Copa América



Jair Bolsonaro (sem partido) tratou de dar uma “cutucada” no presidente da Argentina, Alberto Fernández, durante a reunião virtual nesta quinta-feira, 8, que colocou o Brasil na presidência pró-tempore do Mercosul. Durante sua participação no evento, o chefe do Executivo disse ao mandatário argentino que a seleção brasileira irá golear a Albiceleste por 5 a 0 no próximo sábado, 10, na decisão da Copa América, que será realizada no Maracanã. “Quero dizer ao presidente da Argentina que a única rivalidade entre nós vai acontecer no próximo sábado, 10, no Maracanã. Eu vou adiantar o placar: 5 a 0 para o Brasil. Fora isso, meu prezado Alberto Fernández, o Brasil sempre vai querer o melhor para a Argentina, assim como para Uruguai e Paraguai”, disse o líder brasileiro. O argentino, então, respondeu apenas dando uma risada.