Exclusivo: Pedro estará na lista de Tite na próxima convocação da seleção brasileira 

ANTÔNIO CARLOS MAFALDA/MAFALDA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Avaí



A chegada de Dorival Júnior no Flamengo fez com que Pedro se consolidasse como titular. Mais do que isso, o atacante vem correspondendo dentro das quatro linhas e sendo decisivo para o Rubro-Negro. Nas últimas sete partidas, o centroavante balançou as redes nove vezes e voltou a dar alegrias aos torcedores flamenguistas. Em alta, o jogador também voltou a estar no radar de Tite, técnico da seleção brasileira. De acordo com o jornalista e narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, Pedro estará na lista do treinador da Canarinho na próxima Data Fifa, em setembro – os adversários do Brasil ainda não foram definidos. Além disso, segundo o locutor da JP, o atleta ainda pode sonhar com uma vaga na Copa do Mundo do Catar, que acontece entre novembro e dezembro deste ano.

“O Tite vai dar essa chance para o Pedro. O Tite um carinho e uma paixão enormes pelo atacante. Aliás, para quem não lembra, o primeiro centroavante a ser chamado foi ele. Segundo o Tite, a seleção brasileira precisa de um centroavante. Então, como mais três vagas para a Copa do Mundo foram abertas, eu não ficaria surpreso se ele fosse convocado para o Mundial do Catar. Já há muitos atacantes de qualidade que atuam na beirada, que vão ajudar o Neymar. O Pedro vai ser o cara da opção tática… O Richarlison não tem essa característica. O Tite queria que o Pedro jogasse de titular no Flamengo, para ter uma sequência e voltar para a seleção”, informou Nilson Cesar, durante o programa “Bate-Pronto”, nesta segunda-feira, 25.