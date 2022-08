Bomba caseira é arremessada em CT do Ceará e interrompe treinamento

Artefato foi jogado no estacionamento; ninguém ficou ferido e a polícia foi acionada

Reprodução/ Twitter @lucascatrib Jogadores estavam em treinamento ao lado do estacionamento quando artefato explodiu



Em momento difícil na temporada, o elenco do Ceará passou por uma situação complicada nesta terça-feira, 16, durante treino de reapresentação no CT de Porangabuçu. Uma bomba caseira foi arremessada no estacionamento enquanto os atletas treinavam no campo ao lado. A atividade precisou ser interrompida e a polícia foi acionada. Em comunicado, o Ceará repudiou o ato. “Repudiamos o ato criminoso, informamos que ninguém foi atingido e nenhum dano material foi ocasionado. Informamos também que o clube trabalha para descobrir os culpados. O CT de Porangabuçu conta com reforço na segurança e policiamento ostensivo”, declarou. O jornalista Lucas Catrib registrou o momento. Crianças estavam na arquibancada. No vídeo também é possível ver o atacante Vina indo em direção ao estacionamento e dizendo ‘pode entrar’, se referindo aos torcedores do lado de fora. Em pronunciamento nas redes sociais, Vina disse que pensou que a polícia estivesse barrando a torcida. “Desde 2020 eu estou aqui e, todas às vezes que a torcida veio conversamos de modo pacífico. Mas se vocês forem ver, tem crianças lá. Violência não, jogar bomba muito menos, poderia ter machucado ou matado alguém”, disse o atleta. Depois das eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, o time é o 14º colocado no Brasileirão com apenas dois pontos longe da zona de rebaixamento.

Assista aos vídeos:

Treinamento foi interrompido aqui em Porangabuçu. Jogaram uma bomba em direção ao estacionamento do clube. A polícia foi acionada. #geceara pic.twitter.com/XydSEE6TDe — Lucas Catrib (@lucascatrib) August 16, 2022