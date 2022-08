Gabigol e Arrascaeta são absolvidos e poderão disputar jogo decisivo na Copa do Brasil

Dupla do Flamengo foi julgada nesta terça-feira, um dia antes do jogo de volta das quartas-de-final contra o Athletico-PR; primeira partida terminou empatada sem gols

Reprodução/Instagram/libertadore/27.11.2021 Gabigol (foto) e Arrascaeta poderão disputar partida de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu Gabigol e Arrascaeta e permitiu que os atletas disputem o jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. A partida está marcada para esta quarta-feira, 17, às 21h30 em Curitiba. A dupla o Flamengo havia sido denunciada por lances na partida de ida, que terminou empatada sem gols no Maracanã. Gabigol foi enquadrado por prática de agressão por uma entrada em Fernandinho, enquanto Arrascaeta foi acusado de ter cometido jogada violenta após dar um carrinho em Erick. O relator do caso, Washington Rodrigues, votou pela absolvição, assim como o presidente da comissão que analisou as denúncias. Os auditores Iuri Engel e Marcelo Vieira votaram por não reconhecer a denúncia. O julgamento ganhou um tom decisivo por ter sido realizado na véspera do jogo de volta. Caso fossem punidos, os dois craques desfalcariam o Flamengo no jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil.