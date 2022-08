Fifa anula jogo entre Brasil e Argentina, e CBF terá que pagar multa

Partida aconteceria no dia 5 de setembro de 2021, mas foi interrompida pela arbitragem por questões sanitárias

EFE/Sebastiao Moreira Brasil x Argentina foi suspenso pelo árbitro após interferência da Anvisa e da PF



A Corte Arbitral do Esporte (CAS/TAS) homologou um acordo e oficializou a anulação do jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O acordo foi firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Associação do Futebol Argentino (AFA) e a Federação Internacional de Futebol (Fifa) e a decisão foi comunicada às entidades nesta terça-feira, 16, através de ofício. No documento, ao CAS/TAS anula as decisões anteriores e determina que o jogo entre as seleções seja cancelado. A partida estava marcada para 21 de setembro. Segundo a AFA, os argentinos deverão pagar uma multa de 150 mil francos suíços, o que equivale a R$ 810 mil aproximadamente. A multa da CBF tem o dobro do valor, chegando a R$ 1,6 milhão. A partida aconteceria originalmente em 5 de setembro de 2021, mas foi interrompida ainda aos 5 minutos de jogo por questões sanitárias.