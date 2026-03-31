Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece nesta terça-feira (31), às 15h45, no estádio Bilino Polje em partida válida pelas Eliminatórias da Europa; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Divulgação / FIGC Após conquistar a Eurocopa em 2021, a equipe viveu oscilações — como a ausência na Copa do Mundo de 2022 —, mas busca retomar a consistência nas Eliminatórias atuais, mirando uma classificação mais tranquila.



Bósnia e Itália se enfrentam nesta terça-feira (31), às 15h45, no estádio Estádio Bilino Polje, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

O confronto reúne duas seleções em momentos distintos desde suas últimas campanhas. A Seleção da Bósnia e Herzegovina tenta se reerguer após campanhas irregulares nas últimas competições, incluindo desempenhos abaixo do esperado tanto nas Eliminatórias quanto na Liga das Nações, o que aumentou a pressão por resultados positivos nesta nova fase.

Já a Seleção Italiana de Futebol chega embalada por um ciclo mais competitivo. Após conquistar a Eurocopa em 2021, a equipe viveu oscilações — como a ausência na Copa do Mundo de 2022 —, mas busca retomar a consistência nas Eliminatórias atuais, mirando uma classificação mais tranquila.

Onde assistir Bósnia x Itália ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e do Globoplay (streaming).