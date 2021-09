Botafogo anuncia contratação de Rafael, ex-Manchester United: ‘Sonho de criança’

Apesar de ter sido revelado nas categorias de base do Fluminense, o o lateral-direito nunca escondeu sua torcida pelo Glorioso

Divulgação/Botafogo Rafael da Silva é o novo reforço do Botafogo



O Botafogo oficializou a contratação do lateral-direito Rafael, na tarde desta quarta-feira, 8. Apesar de ter sido revelado pelo Fluminense, o ala nunca escondeu sua torcida pelo Glorioso. Por isso, o clube tratou o anúncio como um “sonho de criança”. “É com grande satisfação que realizamos esse sonho de criança, trazendo para o nosso convívio não apenas um botafoguense apaixonado, mas um atleta de altíssimo nível. Rafael, seja muito bem-vindo ao Botafogo”, destacou o presidente Durcesio Mello, ao apresentar o atleta com passagens por Manchester United, Lyon e İstanbul Başakşehir.

Rafael deixou o Brasil com apenas 18 anos para vestir as cores dos Diabos Vermelhos, onde atuou de 2008 a 2015. Com passagem pela seleção brasileira, ele demonstrou estar emocionado e cumprindo mais um objetivo na carreira. “Estava faltando o maior de todos os sonhos. É um sonho de criança que realizo ao vestir a camisa do clube do meu coração”, disse Rafael, que chega com a missão de recolocar o Glorioso na Série A do Brasileirão. Atualmente, a equipe carioca ocupa a quarta posição da 2ª divisão do nacional, dentro do grupo de acesso.

CEO do Botafogo, Jorge Braga afirmou que o clube não fez loucuras para repatriar o jogador de 31 anos, que reduziu bastante seus vencimentos e recusou outras ofertas para jogar no time. “Com responsabilidade e inovação é possível viabilizar grandes projetos. Rafael vai ser um importante instrumento de reconexão do torcedor com o clube, especialmente na ativação do programa de sócio-torcedor Camisa 7. Estamos todos trabalhando com afinco na transformação do nosso clube. O melhor lugar para o botafoguense estar hoje é acessando o site camisa7.botafogo.com.br e aderindo ao programa”, comentou o CEO.