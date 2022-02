Corinthians bate Mirassol com gols de Renato Augusto e Paulinho

Ainda sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro, time alvinegro empata em pontos com Palmeiras e Bragantino, mas fica atrás nos critérios de desempate

RICARDO MOREIRA / ZIMEL PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto foi o principal nome do Corinthians no jogo



O Corinthians bateu o Mirassol por 2 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Paulista nesta quinta, 10, na Neo Química Arena. Os gols foram de Renato Augusto e Paulinho, enquanto Rodrigo Ferreira descontou para a equipe do interior. Os gols saíram todos no primeiro tempo: o time alvinegro, ainda sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro, contou com Renato Augusto em grande noite, regendo a equipe. O meia abriu o placar após tabelar com Giuliano e ver seu chute desviar em Lucão para matar a chance do goleiro Darley. O Mirassol conseguiu o empate em cobrança de escanteio, que Ferreira subiu entre os zagueiros e conseguiu desviar para o gol – Cássio tirou apenas depois da bola entrar. Pouco depois, Renato Augusto inverteu para Fagner, que passou para trás e encontrou Paulinho para colocar o Corinthians à frente de novo. Na etapa final, o Mirassol quase empatou, mas Cássio defendeu chute de Zeca à queima-roupa e espalmou finalização do lateral-esquerdo Pará. Renato Augusto quase aumentou em chute da meia-lua, e Darley tirou com as pontas dos dedos. Com o resultado, o Corinthians chegou a 10 pontos e empatou com Palmeiras e Bragantino como as melhores equipes do Paulistão, embora esteja atrás nos critérios de desempate; o time lidera o grupo A. Já o Mirassol é o segundo colocado no grupo C com oito pontos, atrás do líder Palmeiras e com a mesma pontuação de Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto.