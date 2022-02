Campeonato Brasileiro 2022 começa dia 9 de abril; veja confrontos da primeira rodada

Torneio tem previsão de término em 13 de novembro; oito dias antes da Copa do Mundo do Catar

FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Campeonato Brasileiro terá 38 rodadas e deve terminar em 13 de novembro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 2, a tabela do Campeonato Brasileiro de 2022. O principal torneio do país começa no dia 9 de abril e tem encerramento previsto para 13 de novembro, após 38 rodadas. O início do returno está marcado para o dia 30 de julho. A primeira rodada será dividida entre os dias 9, 10 e 11 de abril, ainda sem horários e datas definidas para as dez partidas. Atual campeão, o Atlético Mineiro estreia contra o Internacional, em casa. Vice em 2021, o Flamengo enfrenta o Atlético Goieniense, fora de casa. Recém-promovidos da Série B, o Botafogo recebe o Corinthians, assim como o Avaí joga contra o América Mineiro. Fora de casa, o Ceará estreia contra o Palmeiras e o Coritiba enfrenta o Goiás. Para conferir toda a tabela do Brasileirão, clique aqui.

Confira a primeira rodada do Brasileirão

Atlético-MG x Internacional

Fluminense x Santos

São Paulo x Athletico-PR

Palmeiras x Ceará

Botafogo x Corinthians

Juventude x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Avaí x América-MG

Coritiba x Goiás