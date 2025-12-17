Botafogo anuncia saída do técnico Davide Ancelotti

Agora ex-treinador do Glorioso tinha contrato até o fim de 2026, e se despede do Botafogo com 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas

Daniel RAMALHO / AFP Davide Ancelotti tinha contrato com o Glorioso até o fim de 2026



O Botafogo anunciou na noite desta quarta-feira (17) a saída de Davide Ancelotti. “O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira (17)”, diz a nota, que agradece o profissionalismo e comprometimento do agora ex-treinador.

Davide Ancelotti, tinha contrato com o Glorioso até o fim de 2026, e se despede do Botafogo com 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Segundo o Botafogo, em breve vai ser anunciado a nova comissão técnica. A demissão de Ancelotti teria sido em decorrência da demissão do seu preparado físico, do que ele não estava de acordo.