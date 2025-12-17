Flamengo perde Mundial de Clubes nos pênaltis para o PSG

Time de Filipe Luis lutou até o fim, mas perdeu muitos pênaltis na disputa final e volta para casa com o segundo lugar

Karim JAAFAR / AFP Mengão não conseguiu fechar a temporada perfeita



O Flamengo perdeu para o Paris Saint-Germain (PSG) pela final da Copa Intercontinental de Clubes da Fifa nesta quarta-feira (17), nos pênaltis. Com placar de 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, o time de Filipe Luis não conseguiu fechar a temporada perfeita. O time francês não contava com o melhor jogador do mundo segundo a entidade. Ousmane Dembélé estava no banco por conta de uma virose. Kang-in Lee ficou no lugar do atacante. A primeira chegada foi do Flamengo, que levantou a bola na área do PSG, mas Bruno Henrique cabeceou longe do gol. Vitinha devolveu com um chute de longe para defesa fácil de Rossi. Mais pressão do PSG após falta com um chute que passou muito porte da meta carioca. O ataque do time de Luis Enrique tomou conta do jogo.

A marcação alta deu resultado. Fabián Ruiz aproveitou a bobagem feita pela defesa flamenguista e finalizou em um gol aberto com Rossi longe tentando arrumar a bagunça. Porém, o VAR interveio e voltou o lance, marcando escanteio para os parisienses.

Na casa dos 15 minutos, quem colocou pressão foi o Flamengo. Apesar de ter mais posse no seu campo de ataque, o Rubro-Negro não conseguiu converter as boas chances em gol. O jogo ficou mais concentrado na faixa central do campo, com controle do PSG. Com meia hora de partida, Kang-in não resistiu e foi substituído por Senny Mayulu, de 19 anos.

Chegando no fim do primeiro tempo, o PSG pegou a defesa completamente aberta pelo lado direito, Mayulu passou achou Doué, que cruzou, Rossi falhou tentando cortar a bola, e Khvicha Kvaratskhelia não perdeu. 1 a 0 PSG.

Voltando do intervalo, o PSG manteve a posse de bola, mas sem impor a mesma pressão do primeiro tempo. O time do Flamengo não via a cor da bola. Filipe Luis apostou na entrada do atacante Pedro, voltando de lesão, para tentar a virada. Saiu Carrascal.

A mudança fez a diferença. Em ação ofensiva do Flamengo, Marquinhos derrubou Arrascaeta na área e, após revisão do VAR, foi marcado o pênalti. Jorginho bateu com confiança no lado direito e deslocou Safonov. Jogo empatado no Catar. Luis Enrique se mexeu e colocou Barcola a partida.

A partida ficou mais equilibrada, com erros sendo cometidos dos dois lados. A marcação carioca parceia estar mais atenta e em cima do lance após o gol. Arrascaeta deixou a partida para dar lugar a de la Cruz por aparentemente estar esgotado.

Faltando aproximadamente 10 minutos para o fim da partida, Dembélé entrou no lugar de Doué, que tinha acabado de carimbar Rossi. Pedro teve boa chance em contra-ataque, mas Marquinhos conseguiu desviar a finalização. Jogo empatado, ultimo lance, falta cobrada na área e Marquinhos teve a chance de fazer a virada embaixo do gol, sem goleiro, mas pegou muito mal da bola. Segue para prorrogação.

Prorrogação

O Flamengo começou a prorrogação pressionando o PSG. A atitude do time brasileiro mudou completamente. Apesar do ímpeto, as chances não apareciam. O primeiro tempo acabou empatado, sem grandes emoções.

O PSG retomou as ações ofensivas no segundo tempo. Quentin Ndjantou, que entrou na prorrogação, finalizou de fora da área e levou perigo para o goleiro Rossi. O time europeu mostrava sinais de cansaço. Dembélé perdeu uma boa chance após sair da defesa flamenguista e finalizar por cima do gol. Rossi fez boa defesa ainda no fim do jogo.

Pênaltis

Flamengo 1×2 PSG

Flamengo – Fez Nicolás de la Cruz. Perderam, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luis Araújo

PSG – Fez Vitinha e Nuno Mendes. Perderam Dembélé e Barcola.

O Corinthians continua sendo o último campeão mundial do Brasil, por 1 a 0 contra o Chelsea, em 2012.