Nilson Cesar diz que Corinthians é ‘muito ruim’ e faz alerta: ‘Pode cair de novo’

O narrador do Grupo Jovem Pan esbanjou sinceridade ao analisar o Timão e pediu: “não fique bravo, torcedor corintiano; você tem que ficar feliz por eu estar falando isso para ver se melhora”

A derrota por 1 a 0 para o Sport na Ilha do Retiro não só ampliou a má fase do Corinthians, como deixou a equipe alvinegra com sérios riscos de encerrar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento à Série B. Para isso acontecer, basta que, entre sábado e segunda-feira: o Athletico-PR vença o Bahia na Arena da Baixada; o Red Bull Bragantino ganhe do Vasco em São Januário; e o Coritiba supere o Fluminense no Nilton Santos. Motivo de preocupação para a Fiel? Na opinião de Nilson Cesar, sim. Em participação no Esporte em Discussão desta quinta-feira, 24, o principal narrador do Grupo Jovem Pan classificou o Corinthians como um time “muito ruim” e disse que não se surpreenderia se a equipe fosse rebaixada ao término da temporada.

“O Corinthians perdeu para o Sport e não tem o que chorar! O time é muito ruim! E não fique bravo, torcedor corintiano! Você tem que ficar feliz por eu estar falando isso para ver se melhora! Porque, se passar muito tempo, entra naquela zona de rebaixamento e, mesmo sendo grandão, é duro de sair. Com essa bolinha que o Corinthians está jogando, se entrar na zona de rebaixamento, e está perto disso, vai ser muito difícil de sair! ‘Ah, mas o grandão não cai…’. Nós ouvimos isso de Internacional, Cruzeiro… E o Corinthians já caiu! E pode cair de novo, hein? Acorda, Corinthians!”, disparou.

Segundo o jornalista, o primeiro passo que o Timão tem de dar para superar o momento delicado é contratar um novo treinador. Desde a demissão de Tiago Nunes, há duas semanas, Dyego Coelho tem comandado a equipe de maneira interina. “A providência de se arrumar um técnico mais experiente, na minha opinião, é mais do que necessária. Eu acho que o treinador, além de conhecer a parte técnica e tática, tem que ser um bom gestor de pessoas. E a sensação que eu tinha com o Tiago Nunes era de que o grupo não aceitava muito o cara. O Coelho, técnico que está aí, não tem o know-how suficiente para comandar e tirar o Corinthians dessa situação. O Corinthians tem talvez, hoje, o melhor batedor de faltas do Brasil, que é o Otero. Mas não faz uma jogada perto da área para ver se cava uma falta para decidir a partida em uma bola parada… Você assiste aos jogos do Corinthians e não tem nada!”, finalizou.

