Botafogo atropela Coritiba e se torna ‘campeão do primeiro turno’ com duas rodadas de antecedência

Glorioso manteve a boa fase e construiu as vitórias com gols de Tiquinho Soares e Gustavo Sauer

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo ganhou do Coritiba no Nilton Santos



O Botafogo não tomou conhecimento do Coritiba e goleou o rival por 4 a 1, neste domingo, 30, no Nilton Santos, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase, o Glorioso conquistou a vitória com dois gols de Tiquinho Soares, o artilheiro do torneio, e outros dois de Gustavo Sauer. Com uma pintura do meio da rua, Bruno Gomes balançou as redes para o Coxa Branca. Com o resultado, a Estrela Solitária se tornar “campeã do primeiro turno” com duas rodadas de antecedência. Com 43 pontos, a equipe carioca tem 12 a mais que o segundo colocado Flamengo. Na quarta posição, o Grêmio entrou em campo apenas 15 vezes na competição, mas soma 29 pontos e também já não consegue alcançar os botafoguenses nesse turno. O conjunto do Paraná, por sua vez, segue com apenas 14 pontos, ocupando a 18ª e antepenúltima posição.