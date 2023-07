Em jogo sem público, Corinthians derrota Vasco e se afasta da zona de rebaixamento

Maycon, Róger Guedes e Yuri Alberto marcaram para o Alvinegro, que contou com mais uma bela atuação de Renato Augusto

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto marcou na vitória do Corinthians sobre o Vasco



O Corinthians conseguiu uma vitória importante neste sábado, 29, ao derrotar o Vasco por 3 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem contar com a presença de sua torcida, já que o clube foi punido pelo STJD por cânticos homofóbicos, o Timão obteve uma vitória tranquila. Maycon, Róger Guedes e Yuri Alberto marcaram para o Alvinegro, que foi beneficiado com mais uma bela atuação de Renato Augusto. Do lado do Cruz-Maltino, o único gol foi de Gabriel Pec. Com o triunfo, a equipe de Vanderlei Luxemburgo vai aos 19 pontos, pula para a 14ª posição e se afasta da zona de rebaixamento. O Gigante da Colina, por sua vez, permanece na lanterna da competição, com apenas nove pontos conquistados.