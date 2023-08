Botafogo confirma lesão de Tiquinho Soares e estipula prazo para retorno do artilheiro do Brasileiro 

Apesar da gravidade da contusão, o centroavante botafoguense não precisará passar por uma intervenção cirúrgica

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tiquinho Soares é o artilheiro do Campeonato Brasileiro



O Botafogo confirmou que Tiquinho Soares sofreu uma lesão durante o empate contra o Cruzeiro, neste domingo, 6, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em comunicado, o Glorioso informou que o atacante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Apesar da gravidade, o centroavante não precisará passar por uma intervenção cirúrgica. Segundo a nota, o jogador deve retornar aos gramados em torno de cinco semanas. Desta forma, o artilheiro do Brasileirão será baixa nos duelos contra Internacional, São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético-MG, todo pelo torneio nacional. No período, a Estrela Solitária também não contará com o goleador para a partida de volta contra o Guaraní (Paraguai), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se avançar, Tiquinho também não entrará em campo nas quartas de final, previstas para as semanas de 22 e 29 de agosto. Seu retorno, assim, deve ocorrer em 13 de setembro, diante do Corinthians. Em 38 jogos na temporada, o atacante coleciona 25 gols e sete assistências. Na Séria A, ele lidera a artilharia com 13 gols, seguido de Deyverson (Cuiabá) e Vitor Roque (Athletico-PR), ambos com oito.