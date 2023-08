João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, é punido pelo STJD por falar que ‘sistema’ prejudica o Palmeiras

Funcionário do Verdão pegou três jogos de suspensão; clube vai recorrer da decisão

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO João Martins, auxiliar do Palmeiras, durante partida contra o Athletico-PR



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir João Martins, auxiliar do Palmeiras, com três jogos de suspensão por dizer que o “sistema” não gostaria de ver o Alviverde sendo campeão do Brasileirão por dois anos consecutivos. Nesta segunda-feira, 7, o Tribunal acatou a denúncia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e enquadrou o companheiro do treinador Abel Ferreira no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. Apesar da punição, o clube paulista vai apresentar um recurso e recorrer da decisão.

A declaração de João Martins ocorreu logo após o empate contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no mês passado. “Ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo porque ganham vários. Mas ganham vários porque, muitas vezes, não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos”, disse o auxiliar, que foi interrompido pela assessoria do Palmeiras após a declaração. Na ocasião, a fala gerou alguns desdobramentos. Em comunicado, a CBF afirmou que a fala do português foi xenofóbica. Em seguida, o clube defendeu seu funcionário e fez uma série de questionamentos. Já neste sábado, 5, na derrota para o Fluminense, João Martins foi expulso e disse que o jogo estava “condicionado”.