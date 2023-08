São Paulo atualiza quadros de David, Gabriel Neves e James Rodríguez; confira

Tricolor iniciou a preparação para o duelo contra o San Lorenzo, marcado para esta quinta-feira, 10, pelas oitavas da Sul-Americana

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC David, do São Paulo, se machucou durante a derrota para o Atlético-MG



O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, 7. Um dia depois da derrota para o Atlético-MG, o treinador Dorival Júnior recebeu mais uma notícia negativa. Após sofrer um trauma na perna direita no duelo contra o Galo, o atacante David foi diagnosticado com edema ósseo no joelho e uma lesão ligamentar no tornozelo. Desta forma, o velocista foi encaminhado para o departamento de fisioterapia e será baixa no Tricolor na decisão contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira, 10, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana – na ida, os argentinos ganharam por 1 a 0. Mesmo sem dar um prazo de recuperação, o clube também não deverá contar com o jogador no embate diante do Corinthians, no dia 16 de agosto, pela semifinal da Copa do Brasil.

A boa notícia para o treinador são-paulino tem relação com o meio-campista Gabriel Neves. Fora das últimas partidas por problemas físicos, o volante uruguaio treinou normalmente e deve recuperar sua vaga de titular diante do San Lorenzo. Quem também participou das atividades foi o meia-atacante Lucas Moura, que entrou no intervalo diante do Atlético-MG. O ídolo, entretanto, não está inscrito na competição internacional. O mesmo vale para James Rodríguez, que tenta tirar o CPF para ser inscrito na Copa do Brasil – a data limite é esta terça-feira, 8. Até o momento, o armador colombiano treina sem restrições e só depende da documentação para ficar à disposição de Dorival Júnior.