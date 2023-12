Botafogo e Red Bull Bragantino podem se enfrentar na pré-Libertadores; veja sorteio

Glorioso e o Massa Bruta entram na segunda das três fases prévias; apenas um disputará a fase de grupos em 2024

RAFAEL MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Red Bull Bragantino x Botafogo realizada no Estádio Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista/SP



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta terça-feira, 19, o sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2024. No evento ocorrido em Assunção, no Paraguai, ficou definido que Botafogo e Red Bull Bragantino podem se enfrentar na pré-Libertadores. O Glorioso e o Massa Bruta entram na segunda das três fases prévias. O time carioca mede forças com Aurora (Bolívia) ou Melgar (Peru), enquanto os paulistas encaram o Águilas Doradas (Colômbia). Caso os dois brasileiros avancem, eles se enfrentarão na terceira fase prévia. Desta forma, apenas um deles e irá para a fase de grupos. Vale lembrar que Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG já estão garantidos na fase de grupos. Abaixo, confira o sorteio da fase preliminar, onde apenas quatro das 24 equipes avançam.

👏🏆 Estão definidos os primeiros jogos da CONMEBOL #Libertadores 2024, na Fase 1! pic.twitter.com/xPfobQmNVU — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 19, 2023