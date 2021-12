Botafogo encerra novela e renova com Gatito Fernández para 2022

Em comunicado oficial, o Glorioso informou que o paraguaio prorrogou seu vínculo até o fim da temporada 2022, encerrando as conversas que perduravam há meses

O Botafogo deu uma boa torcida ao seu torcedor, na noite desta quarta-feira, 22, ao encerrar a novela envolvendo a renovação do goleiro Gatito Fernández. Em comunicado oficial, o Glorioso informou que o paraguaio prorrogou seu vínculo até o fim da temporada 2022, encerrando as conversas que perduravam há meses. Ídolo do clube, o arqueiro sofreu com uma lesão no joelho, precisou passar por uma intervenção cirúrgica e só voltou à ficar disposição do técnico Enderson Moreira nos últimos jogos da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, o jogador de 33 anos deve retomar o posto de titular nas competições da próxima temporada, como no Carioca, Copa do Brasil e na Série A do nacional. Veja o vídeo publicado pelo Botafogo abaixo.

Contratado em 2017 junto ao Figueirense, Gatito Fernández logo tornou-se ídolo da torcida do Botafogo, correspondendo dentro de campo. O momento mais emblemático de sua passagem aconteceu no Campeonato Carioca de 2018, quando foi decisivo para a conquista do título do Estadual. “Fala, torcida do Fogão. Estou muito feliz em comunicar que eu continuo. Que o ano de 2022 seja de muitas vitórias e alegrias para nós”, disse o arqueiro, que costuma defender a seleção paraguaia.