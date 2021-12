Presidente do São Paulo anuncia contratação do lateral Rafinha

Anúncio foi feito durante transmissão ao vivo no Youtube; jogador estava no Grêmio e tem passagens por Flamengo e Bayern de Munique

Reprodução/Grêmio Atleta estava no Grêmio, mas não teve seu vínculo renovado



O São Paulo Futebol Clube fechou a contratação do lateral-direito Rafinha, ex-jogador do Grêmio. A contratação foi anunciada pelo presidente do clube Julio Casares durante uma transmissão ao vivo no canal do Youtube dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. “Acabamos de assinar o contrato com o Rafinha, lateral-direito. A condição técnica é importante, a liderança também. Ele é um jogador que estará à disposição no começo da pré-temporada. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube”, afirmou Casares ao confirmar a contratação do ex-jogador do Bayern de Munique. O lateral assinou um contrato de um ano com possibilidade de renovação por um ano caso a cláusula de produtividade seja cumprida. Rafinha tinha contrato até o fim do ano com o Grêmio, mas a diretoria da equipe gaúcha optou por não renovar o vínculo após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.