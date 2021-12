Conmebol aumenta premiação da Libertadores e da Sul-Americana; veja valores

A entidade que rege o futebol da América do Sul também aumentou o prêmio da Recopa Sul-Americana e da Libertadores feminina

Reprodução/Twitter/@garcialuan93 Luan erguendo a taça da Libertadores com a camisa do Palmeiras



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, na tarde desta segunda-feira, 20, que decidiu aumentar o valor das premiações distribuídas aos clubes participantes da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana, incrementando 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões). A partir de 2022, o vencedor da Libertadores vai receber 16 milhões de dólares (R$ 91,5 milhões) apenas pelo título, sem levar em conta o dinheiro pago nas fases anteriores. O ganhador da Sul-Americana levará 5 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões), valor superior ao que faturou o Athletico-PR pela conquista neste ano.

Desta forma, o título da Libertadores renderá, no total, 25 milhões de dólares (R$ 143,5 milhões). Os estágios preliminares, no Brasil conhecido como pré-Libertadores, com as fases 1, 2 e 3, também receberam aumento. Passaram para 400 mil dólares, 500 mil dólares e 600 mil dólares por partida, respectivamente. Atual campeão da Libertadores ao derrotar o Flamengo na decisão em Montevidéu, o Palmeiras ganhou da Conmebol em 2021 15 milhões de dólares (R$ 85 milhões) pela conquista. Considerando a premiação cumulativa a partir da fase de grupos do torneio, o montante foi de 22,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 128 milhões).

Também houve acréscimo no prêmio da Recopa Sul-Americana e da Libertadores feminina. O ganhador da primeira vai faturar 1,6 milhão de dólares (R$ 9,1 milhões) e o vice, 800 mil dólares (R$ 4,5 milhões). Esse dinheiro irá para Palmeiras e Athletico-PR, que se enfrentam em dois jogos em 23 de fevereiro e 2 de março. Entre as mulheres, as campeãs continentais receberão 1,5 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões de reais). As vice-campeãs ficam com 500 mil de dólares (R$ 2,8 milhões). A Conmebol aumentou o valor total que investe nas premiações em 15,1 milhões de dólares (R$ 86 milhões), passando de 229,2 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão) distribuídos em 2021 para 244,3 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão) em 2022.

*Com informações do Estadão Conteúdo