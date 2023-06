Botafogo provoca Flamengo após rival ser goleado pelo Red Bull Bragantino

Além de vencer o Cuiabá como visitante e abrir vantagem na liderança do Brasileirão, o Glorioso viu o Rubro-Negro ser derrotado pelo Red Bull Bragantino

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo venceu o Flamengo no início do Brasileirão 2023



O Botafogo viveu um dia mágico nesta quinta-feira, 22. Além de vencer o Cuiabá como visitante e abrir vantagem na liderança do Brasileirão, o Glorioso viu o Flamengo, seu principal rival, ser goleado pelo Red Bull Bragantino. Nas redes sociais, a Estrela Solitária fez questão de provocar o Rubro-Negro ao postar a tabela de classificação. “Climinha de Festa Junina hoje. Quem aí gosta de QUADRIlha?”, escreveu a conta botafoguense, em referência ao resultado da vitória do Massa Bruta. Veja abaixo. Com 27 pontos, o time de Luís Castro enfrenta justamente o segundo colocado Palmeiras, que soma 22. A partida está marcada para este domingo, 25, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Flamengo encara o Santos, na Vila Belmiro.