Brasileirão: Flamengo joga mal e é goleado pelo RB Bragantino por 4 a 0

Jorge Sampaoli disse após o jogo que está preocupado com a ‘passividade’ do time rubro-negro

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo foi irreconhecível nesta quinta-feira, 22, em jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro levou uma goleada de 4 a 0. O primeiro gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Mosquera ampliou aos quatro minutos e Alerrandro fez o terceiro aos 31. Mosquera ainda marcou mais um aos 36 minutos e decretou a vitória por 4 a 0. Na coletiva pós-jogo, Jorge Sampaoli pareceu surpreso com o resultado e disse estar preocupado com a “passividade” do time. O Flamengo é o 4º colocado na tabela do Brasileirão e o Bragantino é o nono. Na próxima rodada, o rubro-negro enfrenta o Santos e o Massa Bruta recebe o Goiás, em casa.