Botafogo vence o Cuiabá por 1 a 0 e abre vantagem na liderança do Brasileiro

O Botafogo abriu uma vantagem de cinco pontos para o Palmeiras nesta quinta-feira, 22, na liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o Cuiabá por 1 a 0. Apesar da vitória, o jogo foi difícil para os cariocas na Arena Pantanal. Os donos da casa tiveram mais chances e mais posse de bola, e foi em um lance decisivo no segundo tempo que o placar foi definido. Aos 13 minutos, Walter saiu atrasado e derrubou Raniele na grande área. O árbitro marcou pênalti e Tiquinho foi para a cobrança e converteu. O atacante é o artilheiro da competição com 9 gols. O Botafogo chega a 27 pontos e pode aumentar a vantagem na liderança no próximo domingo quando joga contra o Palmeiras. Do outro lado, o Cuiabá é o 16º com 12 pontos, o primeiro fora da zona do rebaixamento, e na próxima rodada enfrenta o Vasco.