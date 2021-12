Botafogo rebate provocação do Grêmio: ‘Uma boa segunda’

Dez meses depois, o Glorioso deu o troco no rival, que foi rebaixado com o complemento da rodada do Brasileirão 2021, na última quinta-feira, 9

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Grêmio lamentando a queda para a 2ª divisão



O Botafogo foi provocado pelo Grêmio, há cerca de dez meses, quando caiu para a Série B no Campeonato Brasileiro 2020, justamente em derrota para o Tricolor. Na ocasião, o clube gaúcho cutucou o Glorioso nas redes sociais, desejando uma “boa segunda a todos”, em referência à queda do time carioca para a 2ª divisão. Agora, foi a vez da Estrela Solitária “dar o troco” no rival, que foi rebaixado com o complemento da rodada do Brasileirão 2021, na última quinta-feira, 9. “Hoje ainda é quinta, mas desejamos uma boa segunda antecipadamente”, escreveu o Botafogo, que voltará à elite do futebol nacional em 2022.

Hoje ainda é quinta, mas desejamos uma boa segunda antecipadamente ✌🏾😜 — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 10, 2021