Santos decide não renovar com Diego Tardelli para temporada 2022

O desempenho do atacante de 36 anos não empolgou a diretoria santista, que preferiu liberá-lo para procurar outro clube

Reprodução/ Twitter Santos Diego Tardelli carrega a bola durante partida do Santos



Após o fim do Campeonato Brasileiro, o Santos já começou a se preparar para a temporada 2022 e definiu que não irá renovar o contrato de Diego Tardelli. A informação foi confirmada pelo repórter Diogo Mesquita, do Grupo Jovem Pan, durante o programa “Camisa 10”, nesta sexta-feira, 10. Contratado pelo Peixe em agosto deste ano, o atacante assinou somente até o fim de 2021 e tinha a possibilidade de prorrogação no vínculo. O desempenho do jogador de 36 anos, entretanto, não empolgou a diretoria, que preferiu liberá-lo para procurar outro clube. Ao todo, o atleta participou de 13 partidas do Alvinegro paulista no Brasileirão, contribuindo com um gol e nenhuma assistência. Na última quinta-feira, vale lembrar, a agremiação da Baixada Santista já havia rescindido com o lateral-direito Pará, dando início ao processo de reformulação no elenco.