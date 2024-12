Botafogo renova contrato com Artur Jorge até 2025

Diretoria do clube deixou claro que não permitirá que o técnico negocie com outras equipes;

O Botafogo anunciou oficialmente a continuidade do treinador Artur Jorge para a temporada de 2025, reafirmando que ele possui contrato até o final de dezembro do próximo ano. A diretoria do clube deixou claro que não permitirá que o técnico negocie com outras equipes, ressaltando que Artur Jorge é um dos profissionais mais bem remunerados do futebol brasileiro, recebendo um “bônus generoso” por conquistas. Além disso, a nota divulgada pelo Botafogo informa que a liberação do treinador só ocorrerá mediante o pagamento da multa rescisória, cujo valor permanece em sigilo. Há rumores de que o salário de Artur Jorge, atualmente em R$ 1 milhão, pode ser elevado para R$ 2 milhões mensais, caso ele continue à frente da equipe.

O clube carioca espera que as incertezas sobre a permanência de Artur Jorge sejam resolvidas, permitindo que as decisões relacionadas ao elenco sejam tratadas internamente. A expectativa é que a situação do treinador não interfira nas estratégias de contratações e renovações de contrato. O Botafogo se prepara para sua estreia no Campeonato Carioca, marcada para o dia 11 de janeiro, quando enfrentará o Maricá.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA