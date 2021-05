Botafogo-SP anuncia contratação do atacante Walter para disputa da Série C

Jogador de 31 anos chega para vestir a camisa 18 e ajudar a equipe de Argel Fuchs a retornar para a Série B

Reprodução/ Twitter @botafogofsa Atleta chegou nesta segunda ao centro de treinamentos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo



Se preparando para estrear na Série C do Campeonato Brasileiro 2021, o Botafogo-SP anunciou na tarde desta segunda-feira, 17, a contratação do atacante Walter, de 31 anos, que já teve passagens por Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR. O atleta chegou nesta segunda ao centro de treinamentos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e reforçará a equipe treinada por Argel Fuchs no restante da temporada. Em entrevista ao site oficial do time, Walter comemorou a nova oportunidade. “Estou muito feliz de vestir uma camisa tão grandiosa e com uma linda história no futebol brasileiro. Fiquei encantando com o estádio e a estrutura que o clube possui”, disse. “Quando joguei no Estádio Santa Cruz há três semanas, tive a sensação que aqui seria a minha nova casa. Vou trabalhar muito para colocar o Botafogo novamente na Série B do Campeonato Brasileiro”, completou o atacante, que vestirá a camisa número 18. Revelado nas categorias de base do Internacional, Walter passou também pelo Porto, Goiás, Atlético Goianiense, Goiás, Paysandu, CSA, Vitória e São Caetano. No ano passado, atuou pelo Athletico-PR, onde disputou a Libertadores e a Série A do Brasileiro, e em 2020 jogou por Vitória e São Caetano, durante o Campeonato Paulista.