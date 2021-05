Deyverson tem Mercedes roubada e oferece recompensa a seguidores

Um dia depois de ter ajudado o Alavés a se garantir na elite espanhola por mais uma temporada, o jogador que ainda pertence ao Palmeiras notou que o veículo, um esportivo da Mercedes-Benz, não estava na garagem

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@deyverson Deyverson teve a sua Mercedes roubada na Espanha



O atacante Deyverson, jogador do Palmeiras emprestado ao Alavés, da primeira divisão espanhola, denunciou nesta segunda-feira, 17, nas redes sociais o roubo de seu carro na garagem de sua casa, na cidade de Vitoria-Gasteiz. Um dia depois de ter ajudado o seu time a se garantir na elite espanhola por mais uma temporada, o centroavante de 30 anos notou que o veículo, um esportivo da Mercedes-Benz, não estava na garagem. No Instagram, o atleta solicitou todo tipo de ajuda de seus seguidores e até ofereceu uma recompensa para a pessoa que der informações que auxiliar a encontrar o veículo.

“Venho até vocês através deste texto para informá-lo de um acontecimento infeliz que tive que viver esta manhã: meu carro foi roubado de dentro de minha própria garagem”, relatou o brasileiro no Instagram, onde postou também uma imagem do automóvel. “Se alguém souber de alguma coisa ou tiver alguma informação que possa ajudar, eu ficaria grato de ser avisado”, completou o centroavante, que informou que os passaportes de sua esposa e filha estavam dentro do veículo. “Precisamos disso”, destacou Deyverson, que está emprestado somente até junho deste ano e tem contrato com o Palmeiras até a metade de 2022.