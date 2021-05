Harry Kane comunica ao Tottenham que quer ir embora ao final da temporada

No clube desde 2011, o atacante inglês deseja ir para uma equipe em que brigará por títulos importantes

EFE Há 10 anos no clube, Harry Kane quer novos ares na Inglaterra



O atacante inglês Harry Kane informou ao Tottenham que quer deixar o clube no final da temporada 2020/21, afirmou nesta segunda-feira, 17, o canal de televisão ‘Sky Sports’. Na equipe desde 2011, o atleta de 27 anos é um dos maiores goleadores da atualidade e está sendo observado por outros clubes ingleses como Manchester United, Manchester City e Chelsea. Segundo a emissora, o trio já teria entrado em contato com os representantes de Kane expressando o desejo de contratá-lo. A vontade do atacante de sair do clube não é novidade. Desde a demissão de Pochettino, Kane já estaria interessado em sua transferência, mas foi convencido a ficar pela diretoria para trabalhar com José Mourinho.

“Temos uma temporada para terminar e queremos terminá-la o mais forte possível. Isso é tudo que todos deveríamos estar focados”, disse um representante do Tottenham à Sky Sports. Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o Tottenham está fora da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões, mas ainda pode conquistar sua vaga disputando diretamente com West Ham, Liverpool e Chelsea (os Spurs está em 6º com 59 pontos empata com o West Ham; Liverpool é o 5º com 63 pontos e Chelsea está em 4º com 64 pontos). Nos 10 anos em que está no clube, Harry Kane participou de 334 jogos, marcou 220 gols e não ganhou nenhum título.