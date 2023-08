Botafogo tenta contratar Hazard e tem concorrência de times da Arábia Saudita e dos EUA 

Segundo o jornal espanhol ‘AS’, o dono do Glorioso, o empresário norte-americano John Textor, intensificou as investidas pelo belga nas últimas semanas

EFE/Rodrigo Jiménez Eden Hazard está livre no mercado da bola desde junho



O Botafogo está interessado na contratação do atacante Eden Hazard. A informação foi revelada pelo jornal espanhol “AS”, na manhã desta quarta-feira, 9. Segundo a matéria, o dono do Glorioso, o empresário norte-americano John Textor, intensificou as investidas pelo belga, mas ainda não “balançou” o jogador. De acordo com a publicação, esta não é a primeira vez que o clube brasileiro entrou em contato com o craque. Livre de contrato desde junho, quando deixou o Real Madrid, o atleta de 32 anos poderia ser adquirido pela Estrela Solitária mesmo com a janela de transferências fechada. Isto porque, atualmente, Hazard é um agente livre e não tem vínculo com qualquer outra equipe.

O clube do Rio de Janeiro, entretanto, tem alguns concorrentes pela aquisição de Hazard. Ainda de acordo com o jornal espanhol, times da MLS (Major League Soccer) também estão interessados no atleta, um dos destaques da Copa do Mundo de 2018. O Inter Miami, franquia que fechou com Lionel Messi, já teve uma proposta recusada pelo staff do belga. Já o Vancouver Whitecaps, do Canadá, também é apontado como um possível destino do jogador. Por fim, algumas equipes da Arábia Saudita também estão monitorando o atacante. A liga árabe, vale lembrar, já fechou com grandes craques globais, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mané.

Formado nas categorias de base do Lille, da França, Hazard chegou a ganhar um Campeonato Francês antes de se transferir para o Chelsea. No clube britânico, o atacante fez história, sendo bicampeão do Inglês e da Liga Europa. Após levar a seleção belga até a semifinal da Copa do Mundo de 2018, o jogador foi negociado com o Real Madrid por incríveis 100 milhões de euros, numa das transferências mais badaladas do mercado da bola da época. Apesar da repercussão, o atleta não conseguiu repetir o desempenho no Santiago Bernabéu, sendo pouco utilizando nos últimos quatro anos. Ao todo, foram apenas 76 partidas pelo conjunto espanhol, com sete gols e dez assistências.