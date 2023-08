Neymar na Arábia Saudita? Al Hilal prepara proposta para tirar brasileiro do PSG

Notícia surge após o jogador informar a diretoria do Paris Saint-Germain que deseja deixar o Parque dos Príncipes ainda neste mês

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Neymar pode trocar o PSG pelo Al Hilal, da Arábia Saudita



O Al Hilal (Arábia Saudita) está preparando uma excelente proposta para tirar o atacante Neymar do Paris Saint-Germain, informou o jornal “L’Équipe”, na tarde desta terça-feira, 8. De acordo com a publicação, o clube saudita planeja oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões), praticamente o dobro do que o brasileiro recebe atualmente. A notícia surge após o jogador informar a diretoria do PSG que deseja deixar o Parque dos Príncipes ainda neste mês. Contratado em 2017 junto ao Barcelona, o craque conquistou vários títulos pela equipe azul e vermelha, mas ainda não alcançou seu principal objetivo: ganhar a Liga dos Campeões. Além disso, o astro vem colecionando várias lesões nas últimas temporadas e foi alvo de críticas de torcedores nos últimos meses. Fora dos gramados desde fevereiro, ele se recuperou de uma cirurgia no tornozelo e voltou ao campo na vitória sobre o Jeonbuk Motors (Coreia do Sul), em amistoso de pré-temporada, na semana passada.

Agora, a expectativa é que o Al Hilal se aproxime do staff de Neymar nas próximas semanas. Liderado pelo treinador português Jorge Jesus, ex-Flamengo, o time busca um reforço de peso para concorrer com o Al Nassr, que conta com Cristiano Ronaldo. Até o momento, o clube sediado em Riad já fez algumas movimentações interessantes no mercado da bola, contratando Malcom, Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Koulibaly. Segundo a imprensa europeia, entretanto, a agremiação árabe terá dificuldade para seduzir Neymar, que pretende continuar atuando na Europa. Por enquanto, nenhuma proposta oficial chegou na mesa do PSG.