Botafogo vence ‘Clássico Vovô’, embola Carioca e provoca Fluminense nas redes sociais 

Victor Sá fez o gol solitário da partida, enquanto Lucas Perri garantiu a vitória com importantes defesas

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo venceu o Fluminense pelo Campeonato Carioca



O Botafogo conquistou um excelente resultado neste domingo, 29, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O gol solitário do “Clássico Vovô” foi de Victor Sá, mas o grande destaque foi o goleiro Lucas Perri, responsável por praticar grandes defesas, sendo uma delas em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Estadual fica completamente embolado. O Flamengo lidera com 11 pontos, seguido pelo time tricolor, com 10 (ambos com cinco partidas) e Botafogo, com 9 (quatro jogos). Mas Volta Redonda (7 pontos em 4 jogos) e Vasco (5 pontos em 3 duelos) também podem encostar. Pelo regulamento avançam à semifinal do primeiro turno os quatro melhores. Através das redes sociais, o Glorioso tratou de provocar o rival, fazendo várias postagens com a letra “C”, em referência ao período em que o Flu jogou a Série C do Brasileirão. O Botafogo volta a campo como mandante na quarta-feira contra o Nova Iguaçu. O Fluminense enfrentará, na quinta, 2, o Volta Redonda, fora de casa.