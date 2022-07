Botafogo vence o RB Bragantino no encerramento da 15º rodada do Brasileirão

Time carioca está em nono na tabela, enquanto o Massa Bruta é o 14º colocado

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vinícius Lopes marcou o único gol da partida em Bragança Paulista



O Botafogo segue tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro após desempenhos ruins em Copas. Nesta segunda-feira, 04, a equipe carioca venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no encerramento da 15ª rodada e subiu para o nono lugar na tabela. Já o Massa Bruta é agora o 14º colocado. O jogo teve mais domínio dos paulistas, que chegou a marcar aos 15 minutos do segundo tempo. Porém, o VAR foi acionado e o lance foi anulado. Quatro minutos depois, Vinícius Lopes se aproveitou do desvio da zaga do Red Bull e mandou a bola para o fundo das redes. Aos 24, Natan marcou o gol de empate, mas o árbitro de vídeo anulou novamente. Aos 36 foi a vez de Ortiz mandar para a rede, mas estava em posição irregular. Nos acréscimos, Eric foi expulso. Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Avaí no sábado, dia 09, às 16h30 (horário de Brasília), enquanto o Botafogo viaja para jogar contra o Cuiabá no domingo, 10, às 19h.