Jogadora americana presa na Rússia escreve carta pedindo ajuda a Biden

Brittney Griner está detida há quatro meses acusada de tráfico de drogas e pode pegar dez anos de prisão se condenada

Reprodução/ Instagram @brittneyyevettegriner Griner escreveu carta à Casa Branca pedindo ajuda



Brittney Griner, atleta norte-americana de basquete, escreveu uma carta enviada à Casa Branca e ao presidente Joe Biden pedindo ajuda para retornar para o país. Griner está presa na Rússia há quatro meses por tráfico de drogas. “Enquanto estou sentada aqui em uma prisão russa, sozinha com meus pensamentos e sem a proteção de minha esposa, família, amigos, camisa olímpica ou qualquer conquista, estou com medo de ficar aqui para sempre”, escreveu Griner. Em 17 de fevereiro ela foi detida ao tentar embarcar em um voo com latas de vape (cigarro eletrônico) que continha óleo de cannabis. Griner pode pegar uma sentença de 10 anos de for condenada. O julgamento começou na última terça-feira, em Moscou. Por causa das tensões entre EUA e Rússia, devido à guerra com a Ucrânia, a soltura da atleta é vista como ‘manobra de negociação’. Em parte de sua carta, Griner pede para Biden não esquecer dela. “Sei que você está lidando com tanta coisa, mas, por favor, não se esqueça de mim e dos outros detidos americanos. Por favor, faça tudo o que puder para nos trazer para casa. Votei pela primeira vez em 2020 e votei em você. Eu acredito em você. Ainda tenho tanta coisa boa para fazer com minha liberdade que você pode ajudar a restaurar”, escreveu.