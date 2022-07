Jogador da Premier League é preso em Londres por suspeita de estupro

Caso aconteceu no fim do mês passado e nome do atleta não foi revelado pela polícia

EFE/EPA/ANDY RAIN Clubes começaram a se reapresentar nesta segunda-feira para a pré-temporada



Segundo a mídia inglesa, um jogador que atua na Premier League foi preso no norte de Londres nesta segunda-feira, 04, por suspeita de estupro. O nome do atleta não foi divulgado por razões legais, mas há indícios de que ele tem quase 20 anos, atua na seleção principal da Inglaterra e sua detenção aconteceu próximo aos Centros de Treinamento do Arsenal e Tottenham. O estupro teria ocorrido no fim do mês passado. “Em 4 de julho, uma alegação de estupro de uma mulher de 20 anos foi relatada à polícia. Foi relatado que o suposto estupro aconteceu em junho de 2022. Um homem foi preso em um endereço de Barnet por suspeita de estupro e levado sob custódia onde permanece. As investigações sobre as circunstâncias estão em andamento”, disse a Polícia Metropolitana. Nesta segunda os clubes iniciaram a apresentação para a temporada.