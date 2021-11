Botafogo vira sobre o Operário-PR e garante acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o time treinado por Enderson Moreira vai aos 66 pontos, assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e crava a sua volta para a 1ª divisão do Nacional

CAIQUE COUFAL/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO O Botafogo garantiu vaga na série A ao ganhar do Operário



O Botafogo garantiu o seu retorno para a elite do futebol nacional nesta segunda-feiram 15, ao vencer o Operário-PR por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Mesmo saindo atrás ao sofrer gol de Fabiano, o Glorioso conseguiu a virada no segundo tempo com Pedro Castro e Rafael Navarro. Com o resultado, o time treinado por Enderson Moreira vai aos 66 pontos, assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e crava a sua volta para a 1ª divisão com duas rodadas de antecedência. Vale lembrar que a Estrela Solitária poderia sacramentar o retorno mesmo com uma derrota, dependendo de outros resultados.

Contando com um Engenhão abarrotado, o Botafogo tomou a iniciativa no começo do jogo e dominou a posse de bola, ficando na maior parte do tempo no campo do Operário-PR. O time carioca, entretanto, não teve muita inspiração e criou apenas uma chance clara, com Oyama, que desperdiçou ao bater para fora, aos 37 minutos. No retorno do intervalo, a ansiedade tomou conta da equipe botafoguense, que além de perder as rédeas da partida, viu o conjunto do Paraná abrir o placar com Fabiano, aos 17 minutos. Mesmo com o cenário desfavorável, a Estrela Solitária empatou onze minutos depois com Pedro Castro, que aproveitou cruzamento de Chay para testa firme, no canto do goleiro. Animado, o Botafogo virou aos 36 com Rafael Navarro. O atacante fechou nas costas da defesa e completou passe de Matheus Frizzo para dar alegria aos mais de 30 mil torcedores presentes no estádio.