Vasco anuncia demissão do técnico Fernando Diniz e do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro

Treinador estava no cargo há dois meses e o dirigente, há dez meses; Vasco seguirá na Série B em 2022

Reprodução/ Facebook Vasco da Gama Fernando Diniz ficou dois meses no comando do clube



O Vasco da Gama anunciou na tarde desta quinta-feira, 11, a demissão do treinador Fernando Diniz e do diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro. O clube cruz-maltino não conseguirá subir para a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada e frustrou os torcedores. Depois da derrota contra o Vitória nesta quarta-feira, 10, a equipe estacionou em 9º na tabela e, faltando três rodadas, não dá para chegar no G4. O time será liderado pelo assistente técnico Fábio Cortez até o fim do campeonato. “O Clube vai ao mercado para recompor sua equipe técnica do Departamento de Futebol”, diz nota publicada nas redes sociais do Vasco. Diniz estava no time desde 9 de setembro. O diretor executivo Pássaro passou dez meses no cargo e, de acordo com o clube, “reestruturou inteiramente o Departamento, estabelecendo processos fundamentais para sua modernização e contribuindo para o aumento da saúde financeira”.