Botafogo x Barcelona (EQU): onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Botafogo e Barcelona (EQU) se enfrentam pela Libertadores nesta terça-feira (10), às 21h30, no Engenhão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  Por Jovem Pan
  • 10/03/2026 16h37
Vitor Silva/Botafogo. Edenilson Botafogo decide vaga na Libertadores nesta terça-feira

Botafogo e Barcelona (EQU) se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Estádio Nilton Santos – Engenhão -, em partida válida pela Libertadores. O duelo acontece pelo jogo de volta da terceira fase da compretição. 

O Botafogo vai para o jogo vindo de um título, conquistado no final de semana, a Taça Rio. Resultado que dá força para a equipe carioca que busca a vitória após empatar o jogo de ida, realizado no dia 3 de março. Do outro lado, o Barcelona (EQU), que também venceu o último jogo e somou três pontos no Campeonato Equatoriano, tem o mesmo objetivo. Qualquer resultado em que permaneça o empate, fará a partida ser decidida nos pênaltis.

Onde assistir Botafogo x Barcelona (EQU) ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+. Uma vitória garante um dos dois times na fase de grupos da Libertadores. 

