Coritiba x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coritibia e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h30, no Couto Pereira; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Lucas Merçon / Fluminense Coritibia e Fluminense se enfrentam neste sábado, dia 4, às 20h30, no Couto Pereira



Coritibia e Fluminense se enfrentam neste sábado, dia 4, às 20h30, no Couto Pereira, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição.

O Coritiba chega para a partida ocupando a 7º colocação, com 17 pontos, e vem de um empate, uma derrota e uma vitória nos últimos jogos. Já o Fluminense aparece em 2º lugar, soma 19 pontos e busca vencer novamente na competição. Soma duas vitorias dos últimos dois jogos.

Onde assistir Coritiba x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere, Record, YouTube / Cazé TV.

O confronto é importante para a sequência do campeonato, já que ambas as equipes brigam por melhoras sua posição na tabela.

Arbitragem