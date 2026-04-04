Coritiba x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Coritibia e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h30, no Couto Pereira; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
Coritibia e Fluminense se enfrentam neste sábado, dia 4, às 20h30, no Couto Pereira, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição.
O Coritiba chega para a partida ocupando a 7º colocação, com 17 pontos, e vem de um empate, uma derrota e uma vitória nos últimos jogos. Já o Fluminense aparece em 2º lugar, soma 19 pontos e busca vencer novamente na competição. Soma duas vitorias dos últimos dois jogos.
Onde assistir Coritiba x Fluminense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Premiere, Record, YouTube / Cazé TV.
O confronto é importante para a sequência do campeonato, já que ambas as equipes brigam por melhoras sua posição na tabela.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
- Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)
- Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
- AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)
- AVAR2: Adriano Barros Carneiro (MA)
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