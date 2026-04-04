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Coritiba x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coritibia e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h30, no Couto Pereira; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 04/04/2026 16h14
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Lucas Merçon / Fluminense fluminense Coritibia e Fluminense se enfrentam neste sábado, dia 4, às 20h30, no Couto Pereira

Coritibia e Fluminense se enfrentam neste sábado, dia 4, às 20h30, no Couto Pereira, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição.

O Coritiba chega para a partida ocupando a 7º colocação, com 17  pontos, e vem de um empate, uma derrota e uma vitória nos últimos jogos. Já o Fluminense aparece em 2º lugar, soma 19 pontos e busca vencer novamente na competição. Soma duas vitorias dos últimos dois jogos.

Onde assistir Coritiba x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere, Record, YouTube / Cazé TV.

O confronto é importante para a sequência do campeonato, já que ambas as equipes brigam por melhoras sua posição na tabela.

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
  • Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)
  • Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
  • AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)
  • AVAR2: Adriano Barros Carneiro (MA)
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