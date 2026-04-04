Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h, em São Januário; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

ANDRÉ MOURÃO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, dia 4, às 21h, em São Januário



Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, dia 4, às 21h, em São Januário, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição.

O Vasco chega para a partida ocupando a 8º colocação, com 12 pontos, e vem de um empate duas vitórias nos últimos jogos. Já o Botafogo aparece em 15º lugar, soma 9 pontos e busca soma segunda vitória seguida na competição.

Onde assistir Vasco x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere, Record, YouTube / Cazé TV.

O confronto é importante para a sequência do campeonato, já que ambas as equipes brigam por melhoras sua posição na tabela.

Arbitragem