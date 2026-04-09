Botafogo x Caracas: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Botafogo e Caracas se enfrentam pela 1ª rodada do grupo E da Conmebol Sul-Americana nesta quinta-feira (9), às 19h, no Estádio Nílton Santos

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A partida marca a estreia do técnico Franclim Carvalho no comando do time carioca, após assumir a vaga deixada por Martín Anselmi.



Botafogo recebe o Caracas nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

A partida marca a estreia do técnico Franclim Carvalho no comando do time carioca, após assumir a vaga deixada por Martín Anselmi.

Onde assistir Botafogo x Caracas ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+, com início da transmissão às 19h.